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Detecta Fiscalía a apócrifo personal de Bienestar Animal

Por Redacción

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Detecta Fiscalía a apócrifo personal de Bienestar Animal
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      La policía capitalina emitió una alerta a la ciudadanía, ante un posible intento de fraude dirigido a personas que hacen pública la búsqueda de sus mascotas o animales de compañía extraviados. A partir de un reporte ciudaano, se detectó un caso en el que personas ajenas al Ayuntamiento de la capital se hicieron pasar por personal de Bienestar Animal, asegurando haber localizado una mascota y solicitando un depósito de dinero a una cuenta personal.

      La corporación informó que detectó en el caso señalado, que el implicado mostró documentos y un número telefónico que no corresponden a personal ni a servicios del municipio de San Luis Potosí.

      Ante este posible intento de fraude, la Guardia Municipal indicó que los servicios de Bienestar Animal son completamente gratuitos y en ningún caso se solicita dinero para localizar, rescatar o entregar animales de compañía.

      Finalmente, exhortaron a la ciudadanía para que, ante cualquier llamada o mensaje de este tipo, no realice depósitos, comparta información personal o datos bancarios, además de verificar cualquier información exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de la Capital y de la propia Secretaría, donde se publican los avisos y servicios institucionales.

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