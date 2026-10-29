Detienen a más presuntos infractores en Soledad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad atendieron distintos reportes ciudadanos, en donde detuvieron a cuatro personas señalados por diferentes delitos.
Se trata de Cristian "N", de 29 años, acusado por el delito de robo a comercio; a Ulises "N", de 20 años, por probable daños a la propiedad; así como a María "N", de 30 años, y Rosa "N", de 32 años, por el probables delito de resistencia.
En la colonia Benito Juárez, Cristian "N" fue señalado por una empleada de presuntamente amenazarla con una navaja para sustraer dinero de la caja, quedando finalmente asegurado junto con el objeto referido.
Más tarde, en la colonia Nueva Foresta, Ulises "N" fue señalado de causar daños una puerta y ventanas de un domicilio con piedras y botellas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Finalmente, en una tienda ubicada en Plaza Citadina, en la cabecera municipal, María "N" y Rosa "N" fueron detenidas por el presunto delito de resistencia al arresto, luego de que presuntamente se negaron a retirarse de un establecimiento por ser señaladas de intentar sustraer mercancía.
En cada caso, los detenidos fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y quedaron a disposición de la Fiscalía.
no te pierdas estas noticias
Inician operativo contra bailes clandestinos por San Judas Tadeo
Rubén Pacheco
En la zona metropolitana, se sancionará el uso irregular de pirotecnia y cierre de vialidades durante las celebraciones
Va a proceso "La Wiwa" por homicidio en Tanquián
Pulso Online
Juan "N" fue detenido en la capital por autoridades federales y estatales
Incendio deja sin altar a escuela de Villa de Pozos
Redacción
Dejaron las veladoras encendidas y la llama alcanzó los adornos de papel