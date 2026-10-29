Detienen a más presuntos infractores en Soledad

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Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad atendieron distintos reportes ciudadanos, en donde detuvieron a cuatro personas señalados por diferentes delitos.

Se trata de Cristian "N", de 29 años, acusado por el delito de robo a comercio; a Ulises "N", de 20 años, por probable daños a la propiedad; así como a María "N", de 30 años, y Rosa "N", de 32 años, por el probables delito de resistencia.

En la colonia Benito Juárez, Cristian "N" fue señalado por una empleada de presuntamente amenazarla con una navaja para sustraer dinero de la caja, quedando finalmente asegurado junto con el objeto referido.

Más tarde, en la colonia Nueva Foresta, Ulises "N" fue señalado de causar daños una puerta y ventanas de un domicilio con piedras y botellas.

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Finalmente, en una tienda ubicada en Plaza Citadina, en la cabecera municipal, María "N" y Rosa "N" fueron detenidas por el presunto delito de resistencia al arresto, luego de que presuntamente se negaron a retirarse de un establecimiento por ser señaladas de intentar sustraer mercancía.

En cada caso, los detenidos fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y quedaron a disposición de la Fiscalía.