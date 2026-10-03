logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen tres con droga; uno llevaba ponchallantas

Les aseguraron al menos ochenta dosis tanto de cristal como de marihuana

Por Redacción

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Caen tres con droga; uno llevaba ponchallantas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tres presuntos vendedores de droga fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante operativos realizados en Ciudad Valles y Tamazunchale, les aseguraron decenas de dosis y uno de ellos también traía ponchallantas.

      En una primera acción, en Ciudad Valles, los agentes de la GCE detuvieron a Jorge "N", de 30 años de edad, a quien se le aseguraron 25 bolsitas de marihuana, seis dosis de marihuana y 14 "ponchallantas".

      Al sujeto se le detectó cuando viajaba a bordo de un automóvil tipo sedán color plata, mismo que también se le aseguró junto con la droga y los artefactos metálicos.

      Por otra parte, en el municipio de Tamazunchale, los elementos estatales también detuvieron a Héctor "N", de 35 años, originario del Estado de Hidalgo, y a un adolescente, tras localizarles al menos 80 dosis tanto de marihuana como de cristal, también traían una libreta con anotaciones de sus actividades ilícitas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Desmanteló FGR banda dedicada al robo de autotransporte: SSPC

      Juárez Hernández reconoció que grupos criminales buscan aprovechar el incremento de la actividad comercial

      A los detenidos se les leyeron los derechos que los amparan y con todo y droga fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Giran aprehensión contra a Iván N por feminicidio en San Nicolás Tolentino
      Giran aprehensión contra a Iván N por feminicidio en San Nicolás Tolentino

      Giran aprehensión contra a Iván "N" por feminicidio en San Nicolás Tolentino

      SLP

      Redacción

      El cuerpo de la víctima fue encontrado con heridas de arma blanca en la comunidad de Santa Catarina

      Concluye septiembre con cinco homicidios dolosos y dos feminicidios: FGE
      Concluye septiembre con cinco homicidios dolosos y dos feminicidios: FGE

      Concluye septiembre con cinco homicidios dolosos y dos feminicidios: FGE

      SLP

      Rubén Pacheco

      La Fiscalía General del Estado informó sobre las siete víctimas el mes pasado

      Volcadura en Villa de Pozos deja sólo daños materiales
      Volcadura en Villa de Pozos deja sólo daños materiales

      Volcadura en Villa de Pozos deja sólo daños materiales

      SLP

      Redacción

      En el sitio se contó con apoyo de elementos de la Guardia Nacional

      Motociclista resulta herido al ser arrollado
      Motociclista resulta herido al ser arrollado

      Motociclista resulta herido al ser arrollado

      SLP

      Redacción