Caen tres con droga; uno llevaba ponchallantas
Les aseguraron al menos ochenta dosis tanto de cristal como de marihuana
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Tres presuntos vendedores de droga fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante operativos realizados en Ciudad Valles y Tamazunchale, les aseguraron decenas de dosis y uno de ellos también traía ponchallantas.
En una primera acción, en Ciudad Valles, los agentes de la GCE detuvieron a Jorge "N", de 30 años de edad, a quien se le aseguraron 25 bolsitas de marihuana, seis dosis de marihuana y 14 "ponchallantas".
Al sujeto se le detectó cuando viajaba a bordo de un automóvil tipo sedán color plata, mismo que también se le aseguró junto con la droga y los artefactos metálicos.
Por otra parte, en el municipio de Tamazunchale, los elementos estatales también detuvieron a Héctor "N", de 35 años, originario del Estado de Hidalgo, y a un adolescente, tras localizarles al menos 80 dosis tanto de marihuana como de cristal, también traían una libreta con anotaciones de sus actividades ilícitas.
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A los detenidos se les leyeron los derechos que los amparan y con todo y droga fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.
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