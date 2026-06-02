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Seguridad

Diez sujetos fueron encontrados con drogas

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Diez sujetos fueron encontrados con drogas
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      En las últimas horas, diez personas -entre ellas un menor- fueron sorprendidas por la Guardia Civil de Soledad por llevar consigo dosis de diferentes drogas. Es por ello que, por su probable participación en delitos contra la salud, fueron detenidos.

      La primera intervención se realizó en la colonia Genaro Vázquez, luego de atender un reporte ciudadano que señalaba a dos individuos consumiendo bebidas embriagantes y alterando el orden público. En el lugar fueron detenidos Francisco "N" de 19 años de edad, a quien se le aseguró una dosis cristal, así como un adolescente de 16 años.

      Posteriormente, en cinco intervenciones distintas realizadas en la calle Negrete de cabecera municipal y en las colonias Primera de Mayo, Benito Juárez, Valle de San Isidro y Genovevo Rivas Guillén Norte, fueron detenidos Roberto "N" de 46 años; Armando "N" de 28 años; Josafat "N" de 22 años; Jair "N" de 24 años; y Eduardo "N" de 22 años, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal".

      Más tarde, en la colonia Rancho Blanco fue detenido Luis "N", de 24 años de edad, por consumo de estupefacientes y alteración al orden público. Asimismo, en dos acciones distintas realizadas en las colonias Rancho Pavón y La Lomita, fueron detenidos dos adolescentes de 17 años de edad cada uno, a quienes se les encontraron bolsas con marihuana.

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      Todas estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas, para el seguimiento legal correspondiente.

      La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y prevención para salvaguardar la tranquilidad, el orden público y la seguridad de las familias soledenses.

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