Dos agresores son detenidos en la capital
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Policías de la capital realizaron en distintos lugares, la detención de dos personas señaladas por el delito de lesiones. En ambos casos, los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para definir su situación legal.
El primer hecho se atendió en el fraccionamiento Capricornio, ubicado al sur de la ciudad, donde los agentes municipales acudieron al llamado de un grupo de personas que reportaron una riña sobre la calle Luna.
Al aproximarse al lugar, encontraron a una joven de 18 años, quien manifestó que minutos antes había sido agredida físicamente por otra mujer, motivo por el que solicitó la intervención de los oficiales.
Ante la petición de la parte afectada, se procedió con la detención de Lynette "N" de 24 años, quien fue informada del procedimiento legal.
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El segundo hecho se atendió en el barrio de Tequisquiapan, donde los agentes municipales acudieron al llamado de una joven de 25 años, quien denunció a un masculino que irrumpió en su vivienda y le causó lesiones.
La parte afectada señalo al presunto, identificado como Raymundo "N" de 32 años, quien fue informado del motivo de su detención.
En ambos casos, las personas detenidas fueron canalizadas al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se definirá su situación legal.
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