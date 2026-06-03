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En Cedral, detienen a mujeres con "mota" y cristal

Por Redacción

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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En Cedral, detienen a mujeres con "mota" y cristal
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      Desarrollado por SACS IA

      Dos mujeres fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de que se les sorprendiera realizando supuestas actividades de narcomenudeo en el municipio de Cedral, en donde les aseguraron decenas de dosis tanto de marihuana como de cristal.

      Los agentes policiales realizaban recorridos de seguridad en la zona centro del mencionado municipio, en donde detectaron una camioneta tipo pick uop de color azul y modelo antiguo, la cual era conducida en forma irregular y por lo tanto le marcaron el alto al conductor.

      En la unidad viajaban dos mujeres que se identificaron como Dianna "N", de 52 años de edad, originaria de Puerto Rico, y Edmme "N", de 27 años de edad.

      En la revisión que se practicó, se encontró dentro de la camioneta bolsas de droga que dieron un aproximado de 50 dosis de cristal y casi la misma cantidad de marihuana.

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      Por tal motivo, se comunicó a las mujeres que serían detenidas por presunto delito contra la salud, siendo puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho y continuará con las investigaciones correspondientes.


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