En fin de semana, remiten al Juez a 69 infractores

Este fin de semana, la Fiscalía General del Estado, en trabajo interinstitucional, llevó ante el Poder Judicial a 69 personas por su probable intervención en la comisión de diversos delitos ocurridos en la entidad.

Se trata de 65 hombres y 4 mujeres, quienes presuntamente participaron en el delito que la ley señala como contra la salud en sus diferentes modalidades; tres individuos por la presunta portación de armas prohibidas; un sujeto por probable extorsión; un masculino señalado por lesiones calificadas; uno por presunto homicidio culposo y dos más por el aparente homicidio en grado de tentativa.

Estas personas fueron detenidas en las cuatro regiones de la entidad potosina por diversas corporaciones preventivas y puestas a disposición de un agente del Ministerio Público, quien continuará el proceso correspondiente, apegado a la ley.

Los agentes de la FGE se encargarán de integrar las carpetas de investigación con la finalidad de que la autoridad judicial determine sus situaciones legales, así como su aparente participación en el ilícito que se les señala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La institución de procuración de justicia reafirma su trabajo en coordinación con las corporaciones de seguridad pública, la autoridad judicial y su compromiso con la ciudadanía para continuar con la disminución de los delitos en favor de la entidad potosina.