En Matehuala, recuperan un automóvil hurtado

MATEHUALA.- Con el objetivo de detectar y recuperar vehículos con reporte de robo, elementos de la Guardia Civil Estatal realizan operativos continuos en las distintas zonas del estado y en esta ocasión lograron recuperar un automóvil en esa situación legal en el municipio de Matehuala.

De acuerdo a la información disponible, los policías lograron el aseguramiento de un auto Volkswagen Jetta modelo 2013, en color blanco, con placas del Estado de Coahuila.

Al consultar en la Plataforma México, resultó que el carro tiene reporte de robo con violencia del día 29 de septiembre de este año en la localidad de El Huizache, perteneciente al municipio de Guadalcázar.

La unidad fue remolcada para ser enviada a una pensión, a la vez de realizarse el trámite para su puesta a disposición ante la FGE en espera de ser devuelto a su legítimo propietario.

