Encierran a otro hombre por abusar de menor

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COXCATLÁN.- En Coxcatlán fue detenido un hombre que había sido denunciado por una menor de edad, a quien habría agredido de manera sexual.

Se trata de Andrés "N", quien contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado, en agravio de una persona menor de edad, cuya identidad se mantiene protegida.

De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General del Estado, el mandamiento judicial fue emitido por un Juez de control estatal, derivado de los hechos ocurridos en marzo de 2024 en el ejido Las Mesas, municipio de Coxcatlán, cuando el imputado habría realizado actos de carácter sexual en contra de la víctima al interior de una tienda de canasta básica.

Con los datos de prueba obtenidos por la PDI, un agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en la misma localidad, para posteriormente ingresarlo al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, en espera de la audiencia inicial, donde se resolverá su situación jurídica conforme al debido proceso.

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