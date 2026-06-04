Encuentran a 61 personas desaparecidas en mayo

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61 personas desaparecidas fueron localizadas en mayo, por la Fiscalía General del Estado (FGE), como resultado de las labores permanentes de investigación, búsqueda y atención inmediata.

La fiscalía potosina, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas o Desaparecidas, logró la localización de dichas personas.

Del total de personas ubicadas, 34 corresponden al sexo femenino y 27 al masculino. Entre los casos atendidos se encuentran 22 adolescentes, 15 hombres adultos, 12 mujeres adultas, 8 infantes y 4 bebés, quienes fueron localizados en distintos municipios de la entidad y reintegrados a sus núcleos familiares o puestos bajo la protección de las autoridades competentes.

Derivado de estos resultados, la FGE desactivó tres fichas de Alerta Ámber. Dos correspondían a casos registrados en Soledad y una más en la capital potosina. La fiscalía refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de búsqueda y localización de personas.

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