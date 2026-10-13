Encuentran un auto robado en Tequis
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Durante recorridos de seguridad sobre el Barrio de Tequisquiapan, elementos de la policía de la capital localizaron y recuperaron un vehículo con reporte de robo.
De acuerdo con información oficial, fue en la calle Benigno Arriaga donde se localizó una unidad Ford Escort color plata, el cual coincidía con las características de un vehículo robado y reportado previamente por el C4 Municipal. Los oficiales al notar la presencia del mismo, realizaron inmediatamente una inspección y consulta a través del Sistema de Análisis de Información.
Posteriormente, se confirmó que contaba con un reporte de robo vigente, con fecha del 8 de agosto de 2026. Ante esta situación, los agentes activaron el protocolo de actuación correspondiente para su aseguramiento.
Finalmente, los agentes solicitaron el apoyo de una grúa para el aseguramiento y traslado del vehículo, el reporte del hallazgo fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y dar seguimiento al proceso correspondiente, con el objetivo de lograr su devolución al legítimo propietario.
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Los datos del vehículo fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/
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