Evitan tragedia en el puente de Av. Universidad

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Un hombre que amenazaba con aventarse al vacío para atentar contra su vida fue contenido por elementos de la Guardia Civil de Soledad.

El sujeto de 31 años, que sufría una crisis emocional, fue detectado la madrugada del jueves, sobre el puente de avenida Universidad, cuando los agentes se dirigían hacia la Fiscalia General del Estado, para llevar a cabo una disposición. Fue entonces que fueron abordados por un ciudadano que reportó a un hombre aparentemente con la intención de arrojarse.

Al llegar al lugar, los oficiales ubicaron a un joven en la parte del borde del barandal. Luego de unos minutos dialogando con él, el individuo fue persuadido por los agentes y retirado de la zona de riesgo, poniéndolo a salvo para brindarle contención emocional.

De acuerdo con la versión de los municipales, posteriormente, los oficiales establecieron contacto con un familiar, reintegrándolo de manera segura para que pudiera recibir el apoyo y seguimiento adecuado.

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En su informe, la corporación refrendó su compromiso de priorizar en todo momento la protección y salvaguarda de la vida.