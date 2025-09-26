logo pulso
Fallece hombre dentro de un auto estacionado

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece hombre dentro de un auto estacionado

Un hombre quedó sin vida dentro de un automóvil en la zona centro, se encontraba estacionado en la calle de Escobedo cuando le sobrevino la muerte al parecer por un infarto.

El reporte del hecho se dio poco antes de las doce del día de este jueves, cuando el hombre fue detectado inconsciente dentro del un carro estacionado frente al número 915, entre Insurgentes y Guajardo en la zona centro de la ciudad.

Algunos transeúntes que se percataron de ello pidieron ayuda y al lugar acudieron paramédicos de la Policía Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios pero se percataron que ya había perdido la vida.

Asimismo, los agentes municipales aseguraron el área como primeros respondientes y policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron con el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista.

El Ministerio Público inició las diligencias sobre el fallecimiento del hombre y en un inicio se estableció que la causa habría sido de un infarto, aunque eso se determinaría posteriormente.

