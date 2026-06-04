Fallece motociclista en un aparatoso siniestro carretero

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CIUDAD VALLES.- Un hombre perdió la vida y dos jóvenes resultaron lesionados luego de un choque frontal entre una motocicleta y un vehículo, cerca del antiguo basurero de Valles.

Este martes por la tarde, Artemio Medina López, de 48 años de edad, y su hijo Juan Manuel Medina Hernández, de 21 años, circulaban en una motocicleta Italika tipo cross sobre el Libramiento Poniente, en dirección de la carretera libre Valles-Rioverde hacia el Centro Cultural.

Sin embargo, al llegar al kilómetro 2, a unos metros del entronque con la carretera estatal Valles-La Lima, chocaron de frente contra un vehículo Mazda conducido por un joven que labora en Banco Azteca.

Según testigos, el conductor del sedán invadió el carril al intentar rebasar y, debido al fuerte impacto, los dos ocupantes de la motocicleta salieron proyectados.

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Artemio usaba un casco de obrero, inadecuado para un accidente de tal magnitud, mientras que su hijo portaba uno de buena calidad, pero no lo utilizaba correctamente. Ambos sufrieron lesiones graves y quedaron inconscientes.

Paramédicos de la Cruz Roja los trasladaron al Hospital General de Ciudad Valles, donde horas después se confirmó el fallecimiento de Artemio, mientras que su hijo Juan Manuel lucha por sobrevivir.

En cuanto al conductor del sedán, permaneció en el lugar durante varios minutos, recostado sobre el suelo junto a la motocicleta. Se quejaba de un fuerte dolor en una pierna y sufrió una crisis nerviosa; ni siquiera podía hablar, solo lloraba.

Su padre, quien trabaja como taxista en el sitio Bodega Aurrera, tuvo que trasladarlo por sus propios medios a una clínica. Antes de retirarse, comentó a los testigos que estaba consciente de lo ocurrido y que su hijo afrontaría las consecuencias legales correspondientes.

Los vehículos quedaron bajo resguardo policial y serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.