logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece motociclista en un aparatoso siniestro carretero

En un choque frontal contra un auto, los tripulantes de la moto salieron proyectados varios metros

Por Redacción

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece motociclista en un aparatoso siniestro carretero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un hombre perdió la vida y dos jóvenes resultaron lesionados luego de un choque frontal entre una motocicleta y un vehículo, cerca del antiguo basurero de Valles.

      Este martes por la tarde, Artemio Medina López, de 48 años de edad, y su hijo Juan Manuel Medina Hernández, de 21 años, circulaban en una motocicleta Italika tipo cross sobre el Libramiento Poniente, en dirección de la carretera libre Valles-Rioverde hacia el Centro Cultural.

      Sin embargo, al llegar al kilómetro 2, a unos metros del entronque con la carretera estatal Valles-La Lima, chocaron de frente contra un vehículo Mazda conducido por un joven que labora en Banco Azteca.

      Según testigos, el conductor del sedán invadió el carril al intentar rebasar y, debido al fuerte impacto, los dos ocupantes de la motocicleta salieron proyectados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Artemio usaba un casco de obrero, inadecuado para un accidente de tal magnitud, mientras que su hijo portaba uno de buena calidad, pero no lo utilizaba correctamente. Ambos sufrieron lesiones graves y quedaron inconscientes.

      Paramédicos de la Cruz Roja los trasladaron al Hospital General de Ciudad Valles, donde horas después se confirmó el fallecimiento de Artemio, mientras que su hijo Juan Manuel lucha por sobrevivir.

      En cuanto al conductor del sedán, permaneció en el lugar durante varios minutos, recostado sobre el suelo junto a la motocicleta. Se quejaba de un fuerte dolor en una pierna y sufrió una crisis nerviosa; ni siquiera podía hablar, solo lloraba.

      Su padre, quien trabaja como taxista en el sitio Bodega Aurrera, tuvo que trasladarlo por sus propios medios a una clínica. Antes de retirarse, comentó a los testigos que estaba consciente de lo ocurrido y que su hijo afrontaría las consecuencias legales correspondientes.

      Los vehículos quedaron bajo resguardo policial y serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SSPC descarta atentado contra alcalde de Mexquitic
      SSPC descarta atentado contra alcalde de Mexquitic

      SSPC descarta atentado contra alcalde de Mexquitic

      SLP

      Redacción

      La corporación afirmó que no hubo disparos ni personas lesionadas durante un evento público.

      Fotos | Hombre choca en su cuatrimoto y muere
      Fotos | Hombre choca en su cuatrimoto y muere

      Fotos | Hombre choca en su cuatrimoto y muere

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió cerca del área urbana de Aquismón; el hombre fue trasladado al Hospital de Ciudad Valles

      Embisten a trabajador de refresquera en Tequis
      Embisten a trabajador de refresquera en Tequis

      Embisten a trabajador de refresquera en Tequis

      SLP

      Redacción

      El conductor del vehículo impactó al hombre mientras bajaba cajas de refresco

      Enésimo decomiso de cristal en Centro de Abastos
      Enésimo decomiso de cristal en Centro de Abastos

      Enésimo decomiso de "cristal" en Centro de Abastos

      SLP

      Redacción

      El presunto distribuidor huyó dejando 72 dosis de la droga en la calle Legumbres y José de Gálvez