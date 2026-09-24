logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece motociclista tras siniestro carretero

Por Redacción

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece motociclista tras siniestro carretero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- No sobrevivió el hombre que resultó gravemente lesionado en un accidente vial ocurrido el pasado fin de semana en la carretera estatal Valles-Naranjo.

      La madrugada de este miércoles, en una clínica particular de la zona centro de Ciudad Valles, falleció Florentino Granados Alanís, quien tenía 50 años de edad y vivía en el ejido Estación Crucitas.

      Como se informó en su momento, el sábado por la tarde Florentino circulaba en una motocicleta por la carretera estatal antes mencionada, cuando, al llegar al kilómetro 7, a inmediaciones del ejido Coyoles, el conductor de un automóvil Volkswagen, conocido como "vocho", presuntamente invadió su carril y provocó una fuerte colisión.

      El motociclista quedó inconsciente y sufrió múltiples fracturas, por ello paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y posteriormente lo trasladaron a una clínica particular. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció días después.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cabe mencionar que el conductor del automóvil está plenamente identificado, aunque hasta el momento no ha sido detenido. La Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere joven albañil por descarga eléctrica en Tequis
      Muere joven albañil por descarga eléctrica en Tequis

      Muere joven albañil por descarga eléctrica en Tequis

      SLP

      Redacción

      Varias corporaciones de rescate acudieron tras el accidente en un inmueble de la calle Bruno Díaz

      Fallece hombre tras choque con vocho en la Valles-Naranjo
      Fallece hombre tras choque con vocho en la Valles-Naranjo

      Fallece hombre tras choque con "vocho" en la Valles-Naranjo

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor del vehículo involucrado está identificado, pero no ha sido detenido hasta el momento

      Detiene Guardia Civil Estatal a 19 personas en las últimas horas
      Detiene Guardia Civil Estatal a 19 personas en las últimas horas

      Detiene Guardia Civil Estatal a 19 personas en las últimas horas

      SLP

      Pulso Online

      La corporación reportó además la recuperación de dos vehículos

      Ataque armado en Prados deja un muerto
      Ataque armado en Prados deja un muerto

      Ataque armado en Prados deja un muerto

      SLP

      Redacción

      Una persona herida fie trasladada para su atención medica