Fallece trabajador de Megacable tras caer de poste
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Un trabajador de Megacable se encontraba arriba de una torre haciendo sus tareas, cuando cayó de aproximadamente 15 metros de altura y falleció.
El hecho ocurrió el pasado martes, en la cabecera municipal de Santa María del Río, cuando al interior de las instalaciones ubicadas sobre la calle Benito Juárez el hombre perdió la vida al impactarse contra el pavimento, provocándole lesiones fatales. Ante las llamadas de auxilio, los servicios de emergencia llegaron al sitio cuando el infortunado ya no contaba con signos vitales. Momentos después, arribaron al lugar de los hechos los elementos de la policía para asegurar las instalaciones y comenzar con las investigaciones correspondientes.
El cuerpo del trabajador fue trasladado al Servicio Médico Legista, quienes se encargaran de determinar la causa del deceso. Toda vez que esperan a que los restos sean reclamados. por sus familiares.
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