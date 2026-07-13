Familia resulta lesionada en la Valles-Tampico
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CIUDAD VALLES.- Dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado en la carretera libre Valles-Tampico; milagrosamente, los ocupantes sufrieron lesiones leves.
El percance ocurrió la tarde de este domingo, en el kilómetro 14 de la carretera federal 70, en el tramo Tamuín-Ciudad Valles.
Fuentes oficiales informaron que colisionaron una camioneta SUV Mazda gris, modelo reciente, y un automóvil Nissan Sentra gris, modelo atrasado.
Ambos vehículos se salieron de la carretera y la camioneta terminó volcada sobre uno de sus costados.
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A bordo de la camioneta viajaban dos menores de edad y dos adultos, quienes fueron auxiliados por Bomberos Voluntarios de Tamuín y trasladados a un sanatorio particular. Afortunadamente, presentaban lesiones que no ponían en riesgo su vida.
Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Nacional, quienes coordinaron las maniobras para el retiro de las unidades accidentadas.
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