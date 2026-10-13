logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hampón se queda en prisión preventiva

Por Redacción

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Hampón se queda en prisión preventiva
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General de la República llevó a proceso a Jesús "N", quien probablemente participó en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

      Además, se le dio prisión preventiva como medida cautelar.

      El Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

      Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron a Jesús "N" durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble en el que, además, aseguraron un arma de fuego, tres cargadores, 45 cartuchos útiles y un teléfono celular.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el lugar, los agentes observaron que Jesús "N" descendió de un vehículo estacionado en el exterior del inmueble, acompañado de otro hombre, quien presuntamente realizó detonaciones de arma de fuego contra los elementos policiales y posteriormente huyó.

      La persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional; Jesús "N", inicialmente, era investigado por su probable relación con el robo de autotransporte federal de carga; no obstante, por los indicios asegurados se le imputó la posible comisión de ilícitos violatorios a la Ley Federal de Armas y Explosivos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP
      FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP

      FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP

      SLP

      Pulso Online

      Durante un cateo en SLP, la FGR aseguró armas y vinculó a proceso al detenido por portación ilegal.

      Consigue FGR proceso contra implicados en robo de carga
      Consigue FGR proceso contra implicados en robo de carga

      Consigue FGR proceso contra implicados en robo de carga

      SLP

      Redacción

      Se aseguraron armas, vehículos y mercancía valuada en más de tres millones de pesos durante cateos

      Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos
      Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos

      Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Cuerpos de auxilio y autoridades locales brindaron atención inmediata a los lesionados

      Clausuran el Madness Club por diversas irregularidades
      Clausuran el Madness Club por diversas irregularidades

      Clausuran el "Madness Club" por diversas irregularidades

      SLP

      Redacción

      Comercio detectó falta de autorización y presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas