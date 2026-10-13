Hampón se queda en prisión preventiva

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La Fiscalía General de la República llevó a proceso a Jesús "N", quien probablemente participó en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Además, se le dio prisión preventiva como medida cautelar.

El Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron a Jesús "N" durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble en el que, además, aseguraron un arma de fuego, tres cargadores, 45 cartuchos útiles y un teléfono celular.

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En el lugar, los agentes observaron que Jesús "N" descendió de un vehículo estacionado en el exterior del inmueble, acompañado de otro hombre, quien presuntamente realizó detonaciones de arma de fuego contra los elementos policiales y posteriormente huyó.

La persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional; Jesús "N", inicialmente, era investigado por su probable relación con el robo de autotransporte federal de carga; no obstante, por los indicios asegurados se le imputó la posible comisión de ilícitos violatorios a la Ley Federal de Armas y Explosivos.