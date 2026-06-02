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Seguridad

Hombre en moto resulta lesionado en accidente

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Hombre en moto resulta lesionado en accidente
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      CIUDAD VALLES.- Un motociclista que circulaba por la Carretera al Ingenio se estrelló contra la parte posterior de un vehículo cuyo conductor presuntamente frenó de manera repentina.

      La tarde de este lunes, un hombre identificado como Lorenzo Olvera, trabajador del Ingenio, circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento 200 con dirección del Ingenio Plan de Ayala hacia la zona centro de la ciudad.

      Sin embargo, al llegar al retorno ubicado frente a la tienda Súper Aka, en la colonia Márquez, el conductor de un vehículo Nissan Tiida azul, que circulaba delante de él, presuntamente frenó bruscamente. Debido a ello, el motociclista no alcanzó a detenerse y terminó impactándose contra la parte trasera del sedán.

      Lorenzo sufrió una lesión leve en una pierna y fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); sin embargo, se negó a ser trasladado a un hospital.

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      Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente. No obstante, al final los involucrados llegaron a un acuerdo.

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