Hondureño fallece arrollado por auto desconocido
Cruzaba la carretera a México cuando fue embestido; el conductor se dio a la fuga
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Un hombre de origen hondureño y en situación de calle, perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo desconocido en la carretera a México, frente a la Terminal Terrestre Potosina, el conductor se dio a la fuga sin detenerse a auxiliarlo.
El fallecido fue identificado como Walter Vicente de 53 años de edad, originario de Honduras, el cual fue arrollado cerca de la una de la mañana de este domingo cuando deambulaba por la zona.
Según los hechos, el hombre caminaba sobre los carriles centrales y en la parte ascendente hacia el puente Colorines, frente a la Central Camionera, fue arrollado por un vehículo que lo lanzó por los aires y quedó tirado cerca de la contención metálica.
El conductor que lo arrolló continuó su marcha sin detenerse a auxiliar al hombre, que presentaba múltiples lesiones a causa del atropellamiento.
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Otros automovilistas que se percataron del percance pidieron ayuda y al sitio llegaron los paramédicos de la Cruz Roja a prestarle auxilio pero al revisarlo vieron que ya no había nada por hacer puesto que ya había fallecido.
Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo y se estableció la identidad del ahora occiso, del cual se dijo que vivía en situación de calle y se le veía deambular en la zona.
El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se esperaba que alguien lo reclamara para darle sepultura, en tanto que elementos de la Policía de Investigación ya indagan sobre el conductor responsable del atropellamiento.
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