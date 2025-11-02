Impacta taxi contra poste de luz en Periférico

Un taxi acabó con fuertes daños luego de chocar contra un poste de concreto a la entrada de la colonia Piquito de Oro, a unos metros del Anillo Periférico Norte, un pasajero resultó con algunas lesiones que por fortuna no fueron de gravedad.

El accidente tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde de este sábado, en que el taxi número económico 4318 inicialmente circulaba por el Anillo Periférico en dirección de poniente a oriente.

Al llegar a la calle Camino a Milpillas, el conductor tomó por esa arteria rumbo a la citada colonia, y fue cuando perdió el control del volante y así impactó de frente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad que ahí se localiza.

A causa del golpe, la parte delantera del taxi presentó daños materiales considerables mientras que un pasajero resultó golpeado pero con lesiones no considerables.

Elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del percance en espera de que el conductor del auto de alquiler pudiera llegar a un acuerdo por medio de la empresa aseguradora para que el caso no pasara a mayores.