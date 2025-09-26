Individuo arrestado al golpear a su hija

Como resultado de la atención de agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se llevó a cabo la detención de un hombre que golpeó a su hija de apenas 13 años de edad y todavía amenazaba a otro de sus hijos, un bebé de ocho meses. La intervención policial se suscitó en un domicilio de la colonia San Juan de Guadalupe.

De acuerdo al reporte de los hechos, al circular sobre la calle de Juan Zarco, un grupo de vecinos solicitaron el apoyo de los agentes municipales que patrullaban el sector, informando que había una menor de edad llorando pues su padre la había golpeado. Los vecinos al percatarse de lo sucedido trataron de intervenir, sin embargo el señalado ingresó al domicilio negándose a salir y amenazó con agredir a otro de sus hijos que se encontraba dentro de la vivienda.

Los oficiales municipales dialogaron con el hombre y lograron que saliera del domicilio, siendo en la unidad policial que entregó al otro menor (8 meses) quien fue resguardado. Enseguida procedieron con la detención de Pablo “N” de 51 años. Finalmente, el asegurado fue trasladado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica y posteriormente canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.