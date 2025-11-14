logo pulso
Individuo es arrestado por golpear a su esposa

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
Individuo es arrestado por golpear a su esposa

Un sujeto que golpeó y corrió a su esposa de su casa, fue capturado por elementos de la Policía Municipal que acudieron al llamado de auxilio en colonia Independencia.

Inicialmente los policías recibieron el reporte y acudieron a una vivienda de la colonia mencionada, en donde una mujer señaló a su esposo de nombre Eduardo “N” de 35 años, ya había golpeado y la estaba corriendo de la vivienda.

A petición de la parte afectada, los oficiales municipales procedieron con la detención del señalado,  quien fue canalizado al área de Justicia Cívica para su certificación médica y posteriormente, presentado ante la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales. Ahora el sujeto enfrenta el supuesto delito de violencia familiar, se esperaba que la mujer afectada acudiera al Ministerio Público para formalizar la querella respectiva.

