Individuo es arrestado por golpear a su esposa
Un sujeto que golpeó y corrió a su esposa de su casa, fue capturado por elementos de la Policía Municipal que acudieron al llamado de auxilio en colonia Independencia.
Inicialmente los policías recibieron el reporte y acudieron a una vivienda de la colonia mencionada, en donde una mujer señaló a su esposo de nombre Eduardo “N” de 35 años, ya había golpeado y la estaba corriendo de la vivienda.
A petición de la parte afectada, los oficiales municipales procedieron con la detención del señalado, quien fue canalizado al área de Justicia Cívica para su certificación médica y posteriormente, presentado ante la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales. Ahora el sujeto enfrenta el supuesto delito de violencia familiar, se esperaba que la mujer afectada acudiera al Ministerio Público para formalizar la querella respectiva.
