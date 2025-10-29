Joven golpea a “padrinos” que querían anexarlo

Un joven que iba a ser anexado en contra de su voluntad, golpeó a los encargados que pretendían llevárselo, las autoridades acudieron a tomar conocimiento ya que se había reportado una presunta privación ilegal de la libertad.

El caso ocurrió en la colonia Prados Segunda Sección, en el municipio de Villa de Pozos, a donde llegaron elementos de la Guardia Civil ya que reportaron un posible secuestro.

Sin embargo, ya en el lugar los agentes establecieron que se había tratado de un hombre que pretendía ser llevado a un anexo y que golpeó a los “padrinos” que iban por él.

Ante estos hechos, Eduardo “N” de 36 años, quien presuntamente es encargado del centro de rehabilitación, fue detenido junto con otros colaboradores identificados como Daniel “N” de 24 años de edad, Óscar “N” de 25 años, Pedro “N” de 21 años y Carlos “N” de 27 años, éste último resultó lesionado con un arma blanca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe señalar que, de acuerdo a archivos policiales, Eduardo “N”. cuenta con antecedentes criminales por diversos delitos.

Por su parte, el candidato a ser anexado, de nombre Ángel “N”de 21 años de edad, fue canalizado a un nosocomio pero será puesto también a disposición de las autoridades competentes, por el probable delito de lesiones, asegurándole una navaja, con la que posiblemente lesionó a uno de los encargados.

Por lo anterior, los señalados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que ahí se realicen las indagaciones y se proceda de acuerdo a la ley.