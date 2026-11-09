Juez federal abre proceso contra pareja de "narcos"

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Una pareja de presuntos narcomenudistas, detenida en el municipio de San Vicente, fue vinculada a proceso con prisión preventiva luego de que la Fiscalía General de la República aportara suficientes datos de prueba en su contra por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en la hipótesis de venta de metanfetamina, cocaína y marihuana.

La autoridad federal inició la indagatoria en contra de Francisco N. y Esmeralda N., luego de la recepción del Informe Policial Homologado de elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes realizaron la detención.

Se relató que la pareja se desplazaba sobre la calle Mariano Matamoros, en la colonia Mirador, en el municipio de San Vicente Tancuayalab, en una motocicleta sin placas de circulación y sin casco.

Cuando Esmeralda "N" se percató de la presencia policiaca colocó una mochila entre ella y el conductor; asimismo, los oficiales observaron que Francisco "N" portaba un radio portátil de frecuencia a través del cual transmitía algunas claves, motivo por el cual se les solicitó detener la marcha.

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Al momento de una revisión se les localizó en el interior de una mochila 401 bolsitas con metanfetamina con un peso aproximado de 323 gramos; 100 bolsitas con marihuana con un peso de 758 gramos; 40 bolsitas con cocaína (crack) con un peso 6.7 gramos; 50 bolsitas de cocaína con un peso de 34 gramos, y 42 paquetes tipo ziploc con dos cigarros de marihuana.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional aportó sólidos datos de prueba que permitieron al juez de Control calificar de legal la detención y dictar la vinculación a proceso.

Asimismo, la autoridad judicial impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, además otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.