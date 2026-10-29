"La Wiwa" se enfrentará a proceso penal por homicidio

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TANQUIÁN.- Los hechos de violencia que sacudieron al municipio de Tanquián ya tienen a uno de los presuntos implicados bajo proceso penal. Se trata de Juan de Jesús "N", conocido como "La Wiwa", quien permanecerá en prisión acusado de homicidio calificado.

Este miércoles, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso del individuo, considerado por las autoridades como un objetivo criminal debido a sus presuntas actividades delictivas en la Huasteca Potosina.

La acusación está relacionada con la muerte de una persona durante los acontecimientos violentos registrados entre la noche del pasado 17 de octubre y la madrugada del 18, cuando se reportaron enfrentamientos que generaron temor entre los habitantes de Tanquián.

Después de esos sucesos, las fuerzas de seguridad estatales y federales intensificaron las labores de investigación y búsqueda de los presuntos participantes.

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Fue así como agentes de la Policía de Investigación, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, consiguieron ubicar a "La Wiwa" en la colonia Arboledas de Jacarandas, en la ciudad de San Luis Potosí, donde finalmente fue capturado.

Una vez que quedó a disposición de las autoridades judiciales, el Ministerio Público presentó los indicios recabados durante las investigaciones, con los cuales sustentó la acusación por homicidio calificado.

El juez encargado del caso consideró que existían elementos suficientes para iniciar el procedimiento penal y ordenó que el acusado permaneciera bajo prisión preventiva oficiosa.

También concedió un plazo de dos meses para que la Fiscalía y la defensa desarrollen la investigación complementaria.

De esta manera, uno de los principales señalados por los recientes acontecimientos violentos en Tanquián continuará privado de su libertad mientras se determina su situación jurídica definitiva.

La Fiscalía estatal informó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad de quienes hayan participado en ellos.