Localizan a 18 personas con ficha de búsqueda
Como resultado de los actos de investigación implementados por la Fiscalía General del Estado, durante la semana comprendida del 1 al 7 de septiembre del año en curso, se localizaron a 18 personas que contaban con ficha de búsqueda en la entidad potosina.
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos activó los protocolos establecidos en la búsqueda de personas mediante la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, donde los agentes del Ministerio Público integraron las carpetas de investigación tras recibir las denuncias de los familiares.
La FGE ordenó las labores de inteligencia y campo a la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con autoridades federales, Guardia Civil Estatal (GCE) y corporaciones municipales.
De esta manera, se ubicaron 18 personas: nueve hombres, tres mujeres, cuatro adolescentes, un infante y un bebé. Los localizados se encuentran reintegrados en sus núcleos familiares y en buenas condiciones de salud.
Para dar con su paradero, se llevaron a cabo dispositivos de búsqueda en las cuatro regiones del Estado, obteniendo resultados positivos en los municipios de San Luis Potosí, Salinas, Xilitla, Villa Hidalgo, Matlapa, Rioverde, Villa de Pozos, Ciudad Valles y San Ciro de Acosta.
La Fiscalía exhorta y agradece a la ciudadanía reportar de manera inmediata la no localización de una persona, mediante detalles, como último lugar donde se vio, vestimenta, señas particulares y posibles motivos de su ausencia. 911 y de Denuncia Anónima 089.
