logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Localizan a 18 personas con ficha de búsqueda

Por Redacción

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Localizan a 18 personas con ficha de búsqueda

Como resultado de los actos de investigación implementados por la Fiscalía General del Estado, durante la semana comprendida del 1 al 7 de septiembre del año en curso, se localizaron a 18 personas que contaban con ficha de búsqueda en la entidad potosina.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos activó los protocolos establecidos en la búsqueda de personas mediante la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, donde los agentes del Ministerio Público integraron las carpetas de investigación tras recibir las denuncias de los familiares.

La FGE ordenó las labores de inteligencia y campo a la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con autoridades federales, Guardia Civil Estatal (GCE) y corporaciones municipales.

De esta manera, se ubicaron 18 personas: nueve hombres, tres mujeres, cuatro adolescentes, un infante y un bebé. Los localizados se encuentran reintegrados en sus núcleos familiares y en buenas condiciones de salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para dar con su paradero, se llevaron a cabo dispositivos de búsqueda en las cuatro regiones del Estado, obteniendo resultados positivos en los municipios de San Luis Potosí, Salinas, Xilitla, Villa Hidalgo, Matlapa, Rioverde, Villa de Pozos, Ciudad Valles y San Ciro de Acosta.

La Fiscalía exhorta y agradece a la ciudadanía reportar de manera inmediata la no localización de una persona, mediante detalles, como último lugar donde se vio, vestimenta, señas particulares y posibles motivos de su ausencia. 911 y de Denuncia Anónima 089.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece albañil al caer desde un 2º piso
Fallece albañil al caer desde un 2º piso

Fallece albañil al caer desde un 2º piso

SLP

Redacción

Trabajaba en una construcción en Villa de la Paz cuando tuvo el mortal percance

Detienen a dos parejas de presuntos “narcos”
Detienen a dos parejas de presuntos “narcos”

Detienen a dos parejas de presuntos “narcos”

SLP

Redacción

Se les detectó con droga a bordo de vehículos en distintos municipios

Hallan cuerpo de hombre flotando en un estanque
Hallan cuerpo de hombre flotando en un estanque

Hallan cuerpo de hombre flotando en un estanque

SLP

Redacción

Estaba ya en estado de putrefacción, se investigan las causas de la muerte

Sujetos pagaban gasolina con billetes falsos
Sujetos pagaban gasolina con billetes falsos

Sujetos pagaban gasolina con billetes falsos

SLP

Redacción

Fueron detenidos por los despachadores del negocio en la Col. El Polvorín