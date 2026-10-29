Localizan vehículo robado en María Cecilia
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En patrullajes al norte de la capital, elementos de la Guardia Municipal localizaron y aseguraron un vehículo que contaba con reporte de robo con violencia.
El hallazgo, a su vez, fue notificado a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.
Fue en las calles Cerro del Risco y Camino Antiguo a Maravillas, de la colonia María Cecilia 3ª Sección, que los agentes municipales localizaron un vehículo Mazda 6, color gris, en aparente estado de abandono. Al solicitar el estatus de la unidad ante el Sistema Único de Información, resultó con reporte de robo con violencia vigente correspondiente al pasado miércoles 21 de octubre.
Finalmente, se solicitó el arribo de una grúa para el aseguramiento y traslado de la unidad hacia una pensión. El reporte del hallazgo se canaliza a la autoridad ministerial para el seguimiento e investigación.
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Adicionalmente los datos del vehículo fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/ para consulta y recuperación del legítimo dueño.
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