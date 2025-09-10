Motociclista es arrollado en el Distribuidor Juárez

Un joven motociclista fue arrollado por un tráiler al desplazarse por la plataforma circular del distribuidor Juárez, de milagro no presentó lesiones de consideración y no fue necesario ser hospitalizado.

El accidente vial tuvo lugar alrededor de 12:30 horas de este martes, inicialmente el joven afectado circulaba a bordo de una motocicleta color negro por el carril central de la plataforma.

Al cambiar de carril hacia su derecha para ingresar hacia la avenida Universidad, lo hizo sin tomar las debidas precauciones y así fue impactado por un tráiler color blanco con remolque tipo caja que circulaba por ahí en esos momentos, el cual, lo proyectó hacia la superficie de rodamiento.

Testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio arribaron los paramédicos de la Cruz Roja, que prestaron atención al motociclista quien por suerte no tenía lesiones graves y solamente le aplicaron algunas curaciones.

Elementos de la Policía Vial Municipal de la capital llegaron a tomar conocimiento del accidente y se esperaba que el conductor del tráiler pudiera llegar a un acuerdo con el motociclista, además se esperaba se le aplicaran multas por circular en la mancha urbana en horario no permitido.