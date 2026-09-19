Hombre en motocicleta tiene mortal accidente

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Un motociclista murió luego de derrapar de forma aparatosa y chocar contra un árbol cuando circulaba por la comunidad de Milpillas, al norte de la ciudad, y se golpeó la cabeza con fuerza quedando en el lugar ya sin vida.

El hecho tuvo lugar cerca de las siete de la noche del jueves, en que el hombre se desplazaba por la calle Juárez en dirección al Camino a Peñasco, en la mencionada comunidad.

Sin embargo, en determinado momento perdió el control de la dirección para caer al piso en donde derrapó con todo y moto para finalmente impactarse contra un árbol de mezquite que se ubica a la orilla del camino.

Al lugar llegaron los familiares del infortunado, quien presentaba un fuerte golpe en la cabeza y ya no presentaba signos vitales, lo que finalmente fue corroborado por los paramédicos que intentaron reanimarlo pero ya no fue posible.

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La motocicleta que tripulaba presentaba fuertes daños y quedó junto al cuerpo, más tarde llegaron elementos policiales quienes aseguraron el área para que se iniciaran las indagaciones.

Personal de Servicios Periciales se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo, siendo trasladado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.