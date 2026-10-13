Muere jovencito al derrapar en su motocicleta

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Trágica muerte tuvo un joven motociclista en un camino vecinal del municipio de Villa de Arriaga, en donde al derrapar se golpeó contra una cerca de piedra y ahí quedó sin vida sin que nadie lo auxiliara.

El mortal accidente tuvo lugar la mañana de este jueves, cuando poco antes de las 08:00 horas se reportó que había un joven lesionado en el camino vecinal que lleva de la cabecera municipal hacia la comunidad de Puerta del Refugio.

Paramédicos de los Servicios de Salud de Villa de Arriaga se desplazaron al lugar para prestarle los primeros auxilios al joven, de unos 18 años de edad, pero determinaron que ya había fallecido a consecuencia de las lesiones causadas en el accidente, entre las que se incluía posible fractura craneal.

De acuerdo a los hechos, el joven circulaba por el camino vecinal cuando presuntamente derrapó en la motociclista, se salió del camino y así se fue a impactar contra la cerca de piedra de un potrero que ahí se localiza.

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Al sitio arribaron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal de Villa de Arriaga, quienes acordonaron el área y más tarde llegó personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo para enviarlo al Servicio Médico Legista en donde será entregado a los familiares.

La motocicleta, que presentaba fuertes daños materiales incluyendo el asiento desprendido, fue enviada a una pensión, mientras se realizan las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.