Mueren dos motociclistas en distintos accidentes

En distintos casos, dos jóvenes perdieron la vida al sufrir accidentes de motocicletas, uno frente a la empresa BMW en Villa de Reyes y otro en un camino vecinal del municipio de Mexquitic de Carmona.

Uno de los hechos ocurrió cerca de las cuatro de la tarde del lunes, en que un motociclista circulaba sobre la avenida Múnich de la comunidad de San Francisco, en Villa de Reyes.

Fue al llegar a la esquina donde con la avenida BMW, frente a esa empresa, en donde el joven perdió el control de la dirección y de esta forma se desplomó al piso en donde derrapó durante varios metros causándose lesiones que finalmente le quitaron al vida.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Villa de Reyes que llegaron como primeros respondientes mientras que las autoridades de la Fiscalía iniciaron las diligencias

El otro accidente se registró la noche del domingo, en que el ahora occiso, también joven originario de Barbechos, circulaba en una motocicleta por el camino que conduce a la comunidad de Cierro Prieto, en Mexquitic de Carmona.

Fue en el tramo de las comunidades La Tapona y Contreras, en donde el conductor se descontroló y se proyectó hacia el asfalto, donde se ocasionó diversas lesiones y quedó sin vida en el lugar.

Asimismo, policías de Mexquitic llegaron a tomar conocimiento del deceso mientras que más tarde hicieron lo propio agentes de la Fiscalía General del Estado.

En los dos casos, los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Legista en donde serían entregados a sus deudos para la sepultura respectiva y las unidades que tripulaban acabaron en pensiones particulares en tanto se llevan a cabo las diligencias.