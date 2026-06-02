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Mujer es atrapada robando comida

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Mujer es atrapada robando comida
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      En Soledad, detuvieron a una mujer señalada por la probable comisión del delito de robo a comercio, en agravio de un negocio ubicado en la colonia Ciudad Real, donde se detuvo a quien se identificó con el nombre de Zaira "N".

      Fue este lunes cuando de manera inmediata oficiales de la Guardia Civil soledense arribaron al sitio donde se entrevistaron con personal del establecimiento, quienes señalaron a esta persona por presuntamente haber intentado sustraer diversa mercancía de productos comestibles sin realizar el pago correspondiente.

      Derivado de este señalamiento y el interés de los afectados de continuar con su denuncia ante la autoridad competente, agentes municipales informaron a Zaira "N" de 28 años de edad que quedaría en calidad de persona detenida por el delito de robo a comercio y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se realizarán las investigaciones pertinentes o en su caso el deslinde de responsabilidades.

      La Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y atención oportuna para garantizar la tranquilidad de las familias soledenses.

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