Mujer es sorprendida allanando una casa

Una mujer fue detenida por oficiales femeninas de la Guardia Civil de Soledad por presunto allanamiento, el hecho ocurrió en la colonia Ciudad Real, en una atención al reporte respectivo.

Las agentes se presentaron en un domicilio de la colonia mencionada, donde el propietario del inmueble les hizo saber que había una fémina dentro de su casa, la cual además dañó la chapa de la puerta, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Policías soledenses ingresaron al inmueble por petición de la parte afectada, encontrando en el interior a la señalada, quien después de ser entrevistada se identificó como María “N”, de 25 años.

De inmediato se le informó que sería detenida por presunto allanamiento, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

