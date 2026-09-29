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Niño se pierde a bordo de un camión

Por Redacción

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Niño se pierde a bordo de un camión
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      Un menor que se extravió en un camión urbano fue hallado y reunido con su familia, tras la intervención de elementos de la Guardia Civil Estatal.

      Policías estatales atendieron la alerta sobre un infante que viajaba a bordo de un camión urbano e indicaban se había extraviado, derivado de un reporte recibido en C5i2.

      Posteriormente, los agentes se trasladaron a la colonia Imperio Azteca, donde localizaron a un menor que cumplía con las características del reporte generado y quien refirió haber salido de su domicilio y perder su ruta al abordar el transporte público.

      Tras resguardarlo y activar el protocolo correspondiente, el niño fue entregado a su madre en conjunto con el departamento de Trabajo Social y el departamento Jurídico de la corporación. 

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