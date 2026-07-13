Pierde una pierna tras ser atropellado
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CIUDAD VALLES.- Un hombre que presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol e intentó cruzar la carretera Valles-Mante fue atropellado por un vehículo.
El percance ocurrió durante la madrugada de este domingo, en el tramo comprendido entre el ejido Montecillos y la gasera ComVicSA.
Camerino "N", de 36 años de edad y vecino del ejido antes mencionado, caminaba por el lugar e intentó cruzar la carretera federal número 85.
Sin embargo, se aproximaba un vehículo a velocidad inmoderada y el conductor no logró verlo a tiempo, por lo que terminó atropellándolo.
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El hombre sufrió amputación parcial de la pierna izquierda, probable fractura en el brazo izquierdo y una herida en la cabeza.
Según testigos, el conductor del vehículo se detuvo metros adelante, pero posteriormente se retiró del sitio. El peatón fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital General de Ciudad Valles.
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