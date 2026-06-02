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Ponen tras las rejas a estafador de coches

Ofertaba vehículos por redes sociales y, una vez recibida una suma inicial, desaparecía

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Ponen tras las rejas a estafador de coches
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      Por una presunta financiera fraudulenta detectada en la capital potosina, Eduardo "N" fue aprehendido este lunes por elementos de la Policía de Investigación.

      En seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, los oficiales cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión en contra del imputado, por su probable participación en el delito de fraude.

      Edurado "N" es señalado por ofertar vehículos a través de redes sociales, principalmente Facebook. Posteriormente, citaba a las víctimas en sus oficinas, donde les solicitaba un pago inicial; sin embargo, no realizaba la entrega del automóvil ni devolvía la cantidad económica recibida.

      Tras integrar la carpeta de investigación, Agentes Fiscales solicitaron a un Juez de Control el mandamiento judicial correspondiente en contra del señalado, mismo que fue concedido.

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      Personal de la Policía de Investigación se trasladó a los locutorios del Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde el imputado se encuentra recluido por diverso proceso penal. En el sitio, se le notificó la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de fraude.

      Eduardo "N" permanecerá interno en dicho centro penitenciario a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, ante quien deberá responder por los hechos que se le imputan.

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