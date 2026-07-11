Por robo en empresa, aprehenden a individuo

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Por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge "N", lo señalan con hechos ocurridos en año 2021, en agravio de una empresa de la Capital potosina, dedicada al comercio al por mayor de maquinaria y equipo industrial.

A partir de la denuncia correspondiente, agentes Fiscales desarrollaron las diligencias necesarias para establecer la probable participación del indiciado en el ilícito mencionado y solicitaron ante la autoridad judicial el mandamiento respectivo, el cual fue ejecutado por la Policía de Investigación, en la colonia Niños Héroes.

Tras informarle el motivo de su detención y los derechos que le asisten, el imputado fue trasladado para quedar a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, instancia que definirá su situación jurídica.