logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMA AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

AMA AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por robo en empresa, aprehenden a individuo

Por Redacción

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
A
Por robo en empresa, aprehenden a individuo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge "N", lo señalan con hechos ocurridos en año 2021, en agravio de una empresa de la Capital potosina, dedicada al comercio al por mayor de maquinaria y equipo industrial.

      A partir de la denuncia correspondiente, agentes Fiscales desarrollaron las diligencias necesarias para establecer la probable participación del indiciado en el ilícito mencionado y solicitaron ante la autoridad judicial el mandamiento respectivo, el cual fue ejecutado por la Policía de Investigación, en la colonia Niños Héroes.

      Tras informarle el motivo de su detención y los derechos que le asisten, el imputado fue trasladado para quedar a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, instancia que definirá su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Halla FGR bodega de huachicol en El Rosedal
      Halla FGR bodega de huachicol en El Rosedal

      Halla FGR bodega de "huachicol" en El Rosedal

      SLP

      Redacción

      Aseguró un tanque de 26 mil litros de hidrocarburo, vehículos y equipo para el almacenamiento ilegal

      Fotos | Chocan en Circuito Potosí; sólo hay daños
      Fotos | Chocan en Circuito Potosí; sólo hay daños

      Fotos | Chocan en Circuito Potosí; sólo hay daños

      SLP

      Redacción

      El accidente no dejó heridos, solo daños materiales, y fue atendido por la Guardia Civil Estatal división caminos.

      Reabren todas las vialidades tras lluvias en la capital
      Reabren todas las vialidades tras lluvias en la capital

      Reabren todas las vialidades tras lluvias en la capital

      SLP

      Redacción

      Río Santiago y bulevar Jacobo Payán ya son transitables; autoridades alertan por pavimento mojado, encharcamientos y neblina

      Camioneta choca en paradero y vuelca en bulevar México-Laredo
      Camioneta choca en paradero y vuelca en bulevar México-Laredo

      Camioneta choca en paradero y vuelca en bulevar México-Laredo

      SLP

      Redacción

      Un hombre de 61 años sufrió una herida leve en la cabeza y rechazó ser trasladado a un hospital