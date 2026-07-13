Por tocar a jovencita, aprehenden a depravado
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AXTLA.- Policías investigadores detuvieron a un hombre señalado de manosear y acosar a una adolescente en Axtla de Terrazas.
La Fiscalía General del Estado informó que se cumplió con una orden de aprehensión en reclusión por los probables delitos de abuso sexual calificado y acoso sexual.
Los hechos que se le atribuyen a Santiago "N" ocurrieron en los meses de mayo y junio del presente año, en dicho municipio, donde presuntamente agredió sexualmente a una persona adolescente de identidad reservada.
Con los datos de prueba recabados, un Agente del Ministerio Público de la Delegación Sexta de esta institución, solicitó el mandamiento judicial, el cual fue concedido por un Juez de Control.
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Elementos de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Huasteca Sur ejecutaron la orden de aprehensión al interior del centro penitenciario estatal ubicado en Tamazunchale y lo dejaron a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.
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