logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Procesan a cuatro, tras zafarrancho en La Zapatilla

Un juez de control calificó como legal la detención de los implicados

Por Redacción

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Procesan a cuatro, tras zafarrancho en La Zapatilla
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El pasado 27 de septiembre, una riña en un jaripeo se salió de control en en la localidad de La Zapatilla, por las fiestas patronales. En el lugar una persona perdió la vida y varias más quedaron detenidas.

      Tras ello, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se obtuvieron el auto de vinculación a proceso de cuatro personas que habrían sido arrestadas durante el zafarrancho.

      Los imputados fueron capturados por la Guardia Civil Estatal, tras los disturbios registrados al término de un jaripeo celebrado, en el municipio de Cerro de San Pedro. Dos de ellos presuntamente portaban un arma corta y habrían ofrecido dinero a los elementos policiales para evitar su detención, mientras que los otros dos habrían intentado impedir que se concretara el aseguramiento. Posteriormente, los cuatro fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público.

      Durante la audiencia de control de la detención, el Juez de control calificó como legal la detención. Posteriormente, Óscar "N" y Juan "N" fueron vinculados a proceso por los delitos de cohecho y uso de armas exclusivas del Ejército; mientras que Armando "N" y José "N" recibieron el auto de vinculación a proceso por el delito de resistencia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, los cuatro imputados recibieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada, luego de que agentes fiscales justificaran la existencia de riesgos procesales. En la misma audiencia, la autoridad judicial estableció el plazo para 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP
      FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP

      FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP

      SLP

      Pulso Online

      Durante un cateo en SLP, la FGR aseguró armas y vinculó a proceso al detenido por portación ilegal.

      Consigue FGR proceso contra implicados en robo de carga
      Consigue FGR proceso contra implicados en robo de carga

      Consigue FGR proceso contra implicados en robo de carga

      SLP

      Redacción

      Se aseguraron armas, vehículos y mercancía valuada en más de tres millones de pesos durante cateos

      Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos
      Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos

      Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Cuerpos de auxilio y autoridades locales brindaron atención inmediata a los lesionados

      Clausuran el Madness Club por diversas irregularidades
      Clausuran el Madness Club por diversas irregularidades

      Clausuran el "Madness Club" por diversas irregularidades

      SLP

      Redacción

      Comercio detectó falta de autorización y presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas