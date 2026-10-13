Procesan a cuatro, tras zafarrancho en La Zapatilla

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El pasado 27 de septiembre, una riña en un jaripeo se salió de control en en la localidad de La Zapatilla, por las fiestas patronales. En el lugar una persona perdió la vida y varias más quedaron detenidas.

Tras ello, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se obtuvieron el auto de vinculación a proceso de cuatro personas que habrían sido arrestadas durante el zafarrancho.

Los imputados fueron capturados por la Guardia Civil Estatal, tras los disturbios registrados al término de un jaripeo celebrado, en el municipio de Cerro de San Pedro. Dos de ellos presuntamente portaban un arma corta y habrían ofrecido dinero a los elementos policiales para evitar su detención, mientras que los otros dos habrían intentado impedir que se concretara el aseguramiento. Posteriormente, los cuatro fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público.

Durante la audiencia de control de la detención, el Juez de control calificó como legal la detención. Posteriormente, Óscar "N" y Juan "N" fueron vinculados a proceso por los delitos de cohecho y uso de armas exclusivas del Ejército; mientras que Armando "N" y José "N" recibieron el auto de vinculación a proceso por el delito de resistencia.

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Asimismo, los cuatro imputados recibieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada, luego de que agentes fiscales justificaran la existencia de riesgos procesales. En la misma audiencia, la autoridad judicial estableció el plazo para