Procesan a padres que violentaban a su hijita

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Una madre y el padrastro de una niña que era violentaba por estos fueron vinculados a proceso, por su probable intervención en los delitos de feminicidio en grado de tentativa, en concurso con violencia familiar, en agravio de una persona menor de edad.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, Raquel "N" y Raúl "N" fueron denunciados luego de que se detectara que la persona menor de edad presentaba diversas lesiones, entre ellas heridas ocasionadas presuntamente por golpes y quemaduras.

Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía logró establecer que las personas señaladas se encontraban en Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que, mediante colaboración con la Fiscalía de esa entidad, se realizaron las acciones necesarias para lograr su captura y traslado a San Luis Potosí.

Una vez en territorio potosino, los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y durante la audiencia inicial, agentes fiscales presentaron los datos de prueba y argumentos que permitieron establecer la probable participación de ambas personas en los hechos.

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Por lo que, el Juez de Control determinó por la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva a ambas personas imputadas; además, estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.