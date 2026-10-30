Choque de camioneta Circuito Potosí deja dos lesionados

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Dos personas lesionadas fue el saldo de un choque de vehículo contra objeto fijo en el Circuito Potosí y puente de la Wenceslao.

El incidente sucedió a las 10:00 de la mañana, donde una camioneta Nissan era conducida sobre con dirección a la planta de zinc.

Al llegar al puente Wenceslao, el conductor reacciona tarde para circular sobre la lateral, e impacta con el muro que divide ambos carriles.

El conductor resultó solo con golpes leves, una joven mujer fue trasladada por paramédicos de protección civil de la SSPC municipal para su atención médica.

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En el sitio se esperaban a las autoridades para que tomen conocimiento del incidente.