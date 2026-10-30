Choque de camioneta Circuito Potosí deja dos lesionados
El conductor reaccionó tarde para circular en la lateral, lo que provocó el choque contra un objeto fijo.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Dos personas lesionadas fue el saldo de un choque de vehículo contra objeto fijo en el Circuito Potosí y puente de la Wenceslao.
El incidente sucedió a las 10:00 de la mañana, donde una camioneta Nissan era conducida sobre con dirección a la planta de zinc.
Al llegar al puente Wenceslao, el conductor reacciona tarde para circular sobre la lateral, e impacta con el muro que divide ambos carriles.
El conductor resultó solo con golpes leves, una joven mujer fue trasladada por paramédicos de protección civil de la SSPC municipal para su atención médica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el sitio se esperaban a las autoridades para que tomen conocimiento del incidente.
Aparatoso choque y volcadura en Soledad
El accidente ocurrió en Circuito Potosí, a la altura de Villa Alborada
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Choque de camioneta Circuito Potosí deja dos lesionados
Redacción
El conductor reaccionó tarde para circular en la lateral, lo que provocó el choque contra un objeto fijo.
Desplegarán más de 700 elementos para el San Luis-Atlas
Pulso Online
Vigilarán accesos, gradas y alrededores del estadio Libertad Financiera
Vuelca auto en la carretera 57, cerca del Periférico
Redacción
El vehículo quedó en la cuneta central, cerca del Periférico; Protección Civil reportó solo daños materiales.