logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se accidenta camioneta en puente de Industrias

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Se accidenta camioneta en puente de Industrias

Al circular por bulevar Rocha Cordero, en el puente de la avenida Industrias una camioneta se estampó contra el muro de contención, presentando fuertes daños materiales pero por suerte no hubo personas lesionadas.

El accidente tuvo lugar la mañana de este jueves, en que una camioneta color gris oscuro circulaba por el mencionado bulevar en dirección a la avenida Salk.

Fue en la cima del puente de Industrias y la carretera a México, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y así chocó contra el muro de contención, quedando atravesada en la zona de rodamiento.

Luego del hecho, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron al lugar para implementar acciones de abanderamiento y resguardo preventivo, asegurando la zona para evitar incidentes y garantizar el flujo vehicular seguro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, aunque los daños materiales de la camioneta fueron de consideración, siendo retirada finalmente con una grúa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Motociclista lesiona a taxista con una navaja
Motociclista lesiona a taxista con una navaja

Motociclista lesiona a taxista con una navaja

SLP

Redacción

Ambos riñeron por un incidente vial en el Centro y se agarraron a golpes

Resguardan a una niñita extraviada, en Hogares FF. CC.
Resguardan a una niñita extraviada, en Hogares FF. CC.

Resguardan a una niñita extraviada, en Hogares FF. CC.

SLP

Redacción

Carambola de cinco vehículos deja fuertes daños
Carambola de cinco vehículos deja fuertes daños

Carambola de cinco vehículos deja fuertes daños

SLP

Redacción

Circulaban por la carretera a Rioverde, a la altura de la Col. Juan Sarabia

Hampón andaba asaltando en San Sebastián
Hampón andaba asaltando en San Sebastián

Hampón andaba asaltando en San Sebastián

SLP

Redacción