Se accidenta camioneta en puente de Industrias

Al circular por bulevar Rocha Cordero, en el puente de la avenida Industrias una camioneta se estampó contra el muro de contención, presentando fuertes daños materiales pero por suerte no hubo personas lesionadas.

El accidente tuvo lugar la mañana de este jueves, en que una camioneta color gris oscuro circulaba por el mencionado bulevar en dirección a la avenida Salk.

Fue en la cima del puente de Industrias y la carretera a México, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y así chocó contra el muro de contención, quedando atravesada en la zona de rodamiento.

Luego del hecho, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron al lugar para implementar acciones de abanderamiento y resguardo preventivo, asegurando la zona para evitar incidentes y garantizar el flujo vehicular seguro.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, aunque los daños materiales de la camioneta fueron de consideración, siendo retirada finalmente con una grúa.