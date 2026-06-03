Se estrella camioneta contra poste metálico

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El conductor de una camioneta resultó golpeado luego de impactarse contra un poste metálico en el río Santigo, mientras que la unidad terminó en pérdida total, esto antes de llegar a la avenida Sierra Leona.

El percance tuvo lugar después de las seis de la tarde de este martes, en que una camioneta color guinda con blanco circulaba sobre el bulevar del río Santiago en dirección hacia Las Lomas.

Sin embargo, metros antes de llegar a la avenida Sierra Leona el conductor perdió el control del volante a la derecha para de esta forma chocar de frente contra el poste metálico de una señalética de destino tipo bandera que ahí se ubica.

A causa del fuerte impacto la señalética quedó ladeada aunque no alcanzó a ser derribada pero la camioneta se llevó la peor parte ya que acabó destrozada por completo, prácticamente en pérdida total.

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Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes retiran la camioneta del lugar con una grúa para ser enviada a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales. El conductor se ocasionó algunos golpes pero se evaluaba su traslado a un hospital.