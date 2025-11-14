logo pulso
Soprenden a dos farderos en tienda Aurrerá

Por separado, llevaban diversos artículos de ferretería y comestibles

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Agentes municipales detuvieron a un hombre y a una mujer por presunto robo a comercio, esto hechos separados ocurridos en la tienda Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, en la colonia Jardines del Valle.

El primer auxilio se atendió en el supermercado de la colonia mencionado, donde personal del lugar señaló a un individuo por intentar sustraer artículos sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los oficiales municipales se acercaron con el reportado y, luego de entrevistarlo, se identificó como Sergio “N” de 67 años, a quien se le encontraron artículos de higiene personal y ferretería.

Por otra parte, en el mismo establecimiento, responsables del lugar retuvieron a una mujer que supuestamente tuvo la intención de sustraer productos comestibles y un insecticida.

Luego de que policías femeninas dialogaron con la señalada, ésta dijo llamarse Alejandra “N” de 48 años, localizándole los objetos mencionados en la denuncia.

A ambos se les dio a conocer que serían detenidos por presunto robo a comercio, y posteriormente fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

