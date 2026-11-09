Sufre adulto mayor accidente en carretera
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TAMUÍN.- Un adulto mayor resultó con lesiones leves luego de sufrir un accidente automovilístico a la altura del rancho Los Ángeles.
El accidente se suscitó este domingo por la mañana, en el tramo comprendido entre el ejido El Centinela y la cabecera municipal, hasta donde llegaron para brindar auxilio los Bomberos Voluntarios de Tamuín.
De acuerdo con la información obtenida, el hombre de edad avanzada manejaba un vehículo Hyundai blanco, con dirección de Ébano a Tamuín.
Sin embargo, repentinamente perdió el control del volante y se salió del camino, cayendo a un desnivel. Debido a los daños que sufrió el vehículo, no pudo salir por sus propios medios.
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Tras la intervención de los bomberos, el conductor fue rescatado y se tenía previsto trasladarlo para una revisión médica, aunque aparentemente no presentaba lesiones graves.
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