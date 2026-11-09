logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sufre adulto mayor accidente en carretera

Por Redacción

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Sufre adulto mayor accidente en carretera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TAMUÍN.- Un adulto mayor resultó con lesiones leves luego de sufrir un accidente automovilístico a la altura del rancho Los Ángeles.

      El accidente se suscitó este domingo por la mañana, en el tramo comprendido entre el ejido El Centinela y la cabecera municipal, hasta donde llegaron para brindar auxilio los Bomberos Voluntarios de Tamuín.

      De acuerdo con la información obtenida, el hombre de edad avanzada manejaba un vehículo Hyundai blanco, con dirección de Ébano a Tamuín.

      Sin embargo, repentinamente perdió el control del volante y se salió del camino, cayendo a un desnivel. Debido a los daños que sufrió el vehículo, no pudo salir por sus propios medios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tras la intervención de los bomberos, el conductor fue rescatado y se tenía previsto trasladarlo para una revisión médica, aunque aparentemente no presentaba lesiones graves.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hallan a un hombre muerto en la cajuela de un auto en el Montecillo
      Hallan a un hombre muerto en la cajuela de un auto en el Montecillo

      Hallan a un hombre muerto en la cajuela de un auto en el Montecillo

      SLP

      Redacción

      Su familia lo buscaba desde el viernes. El vehículo estaba frente a la preparatoria Margarita Cárdenas.

      Un ciclista muere y dos resultan heridos en Circuito Potosí
      Un ciclista muere y dos resultan heridos en Circuito Potosí

      Un ciclista muere y dos resultan heridos en Circuito Potosí

      SLP

      Redacción

      El incidente sucedió en el kilómetro 5 del Circuito Potosí durante la madrugada, dejando un fallecido.

      Secuestran a edil tamaulipeco en carretera de SLP
      Secuestran a edil tamaulipeco en carretera de SLP

      Secuestran a edil tamaulipeco en carretera de SLP

      SLP

      Redacción

      El PAN Tamaulipas condena la privación ilegal de libertad y pide la intervención urgente de autoridades.

      Una persona lesionada tras choque y volcadura en el bulevar Río Santiago
      Una persona lesionada tras choque y volcadura en el bulevar Río Santiago

      Una persona lesionada tras choque y volcadura en el bulevar Río Santiago

      SLP

      Redacción

      Guardia Civil de Soledad tomó conocimiento del incidente que dejó una persona herida.