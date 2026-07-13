Sujeto es procesado por portar una arma larga
La traía en la cajuela de su carro cuando fue sorprendido en la colonia Progreso
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Después de valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República, un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio dictó auto de vinculación a proceso contra Bryan "N", detenido con un arma larga tipo fusil, cuando se encontraba en la colonia Progreso, en San Luis Potosí.
El juez de Control calificó de legal la detención y vinculó a proceso a Bryan "N", por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanente, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado integró las investigaciones contra Bryan "N", después de ser puesto a disposición ante el Ministerio Público Federal por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado de San Luis Potosí.
Bryan "N" fue sorprendido cuando extraía de la cajuela de un vehículo sin placas de circulación un arma larga tipo fusil, abastecida con 17 cartuchos útiles.
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A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
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