Vándalo es aprehendido por “narco”

La Fiscalía General del Estado informó sobre una orden de aprehensión en contra de José “N”, señalado por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con la variante de posesión simple; el ordenamiento fue cumplimentado por agentes de la Policía de Investigación.

El mandato judicial se originó a raíz de los hechos ocurridos en febrero de 2024, cuando el imputado fue detenido por elementos policiales en posesión de varios envoltorios con una hierba verde similar a la marihuana, siendo puesto a disposición de la institución procuradora de justicia.

Sin embargo, José “N” fue liberado bajo caución, con el entendimiento de que la investigación sobre este hecho continuaría.

Posteriormente, agentes Fiscales obtuvieron de un Juez de Control un mandato judicial en su contra, lo que inició la búsqueda del señalado por la PDI, siendo localizado en el barrio de San Miguelito, en la ciudad capital.

Asimismo, el señalado fue llevado ante un agente del Ministerio Público, en espera de ser trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedará a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.