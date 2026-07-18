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Probabilidad de lluvias pese al calor en SLP: CEPC

La tormenta tropical Elida se ha moderado sin riesgo directo a tierra durante el fin de semana

Por Redacción

Julio 18, 2026 09:39 a.m.
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Probabilidad de lluvias pese al calor en SLP: CEPC
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este sábado existe la probabilidad de lluvias y chubascos puntuales principalmente en las sierras del Estado y la Zona Huasteca.

      Informó que la tormenta tropical "Elida" se modera y se prevé que así continúe este fin de semana; sin riesgo directo a tierra.

      Aunque se prevén temperaturas cálidas a calurosas por la tarde, se pide extremar precauciones por el clima extremo en la Zona Huasteca.

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