Probabilidad de lluvias pese al calor en SLP: CEPC
La tormenta tropical Elida se ha moderado sin riesgo directo a tierra durante el fin de semana
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este sábado existe la probabilidad de lluvias y chubascos puntuales principalmente en las sierras del Estado y la Zona Huasteca.
Informó que la tormenta tropical "Elida" se modera y se prevé que así continúe este fin de semana; sin riesgo directo a tierra.
Aunque se prevén temperaturas cálidas a calurosas por la tarde, se pide extremar precauciones por el clima extremo en la Zona Huasteca.
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Tormenta tropical "Elida" traería lluvias a SLP
Protección Civil prevé tormentas puntuales en la Huasteca y pide precaución por las altas temperaturas
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