Probabilidad de lluvias pese al calor en SLP: CEPC

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este sábado existe la probabilidad de lluvias y chubascos puntuales principalmente en las sierras del Estado y la Zona Huasteca.

Informó que la tormenta tropical "Elida" se modera y se prevé que así continúe este fin de semana; sin riesgo directo a tierra.

Aunque se prevén temperaturas cálidas a calurosas por la tarde, se pide extremar precauciones por el clima extremo en la Zona Huasteca.

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