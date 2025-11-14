logo pulso
Vuelca carro al circular por la Vía Alterna

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca carro al circular por la Vía Alterna

Un automóvil que al parecer circulaba a alta velocidad por la Vía Alterna, sufrió aparatosa volcadura presentando daños considerables pero por suerte el conductor salió ileso. Según los hechos, cerca de las cinco de la tarde de este jueves, el automóvil Peugeot color rojo, circulaba por esa artera en dirección de la Zona Industrial hacia el bulevar Rocha Cordero.

Fue al salir de una glorieta, en el kilómetro 4, en donde el conductor se descontroló haia su derecha y así el carro se impactó contra la contención de concreto y acabó volcado sobre su costado izquierdo, desplazándose por varios metros para así sufrir daños materiales de consideración, pero no hubo heridos.

Agentes de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, arribaron para tomar conocimiento del percance, ordenando el retiro del auto con una grúa y sería el propietario quien se haría cargo de sus daños ya que no hubo más destrozos a terceros.

